У грудні справу Кушнарьова передадуть до суду?

Харків. 21 листопада. УНІАН. У слідстві по справі про загибель Кушнарьова виявлено нову обставину, яка стала приводом для продовження слідчих дій. Але вже в грудні цього року розслідування обіцяють завершити і передати справу до суду. Проте, швидше за все, винний у вбивстві Євгена Кушнарьова не понесе жодної відповідальності.

Як стало відомо «Газеті по-харківськи», нова обставина, яка виявилася в ході слідства, дуже істотна і значуща. Однак у чому вона полягає – поки таємниця слідства. Як повідомило джерело, що побажало залишитися невідомим, слідство закінчать в грудні і передадуть справу до суду. Звинувачений у «вбивстві з необережності» Дмитро Завальний не визнає своєї провини і в той же час він потрапляє під амністію. Справа у тому, що вбивство за необережності підпадає під амністію, і обвинувачений, незалежно від того, визнає він свою провину чи ні, може уникнути покарання.

Більш того, за власною інформацією «Газети...», за підсумками розслідування справу взагалі можуть закрити за відсутністю складу злочину.

Нагадаємо, Євген Кушнарьов був смертельно поранений у лісі під Ізюмом 16 січня 2007 р. Під час полювання екс-губернатор одержав важке проникаюче поранення в живіт з вогнепальної зброї. У нього були пошкоджені нирка, печінка, кишечник, він втратив багато крові. Увечері 16 січня медики провели 4-годинну операцію.

Наступного дня 17 січня о 13:45 у Є.Кушнарьова зупинилося серце.

Звинувачення у вбивстві за необережності було висунете одному з учасників полювання – Дмитру Завальному – ще в лютому. У травні прокурор області Василь Синчук озвучив результати експертизи: Євген Кушнарьов був поранений рикошетом. Але справа досі не передана до суду.