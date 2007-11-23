На ДАІ насуваються кадрові ротації
09:00, 23 листопада 2007Харьків
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Запевняє Корнієнко
Харків. 23 листопада. УНІАН. В.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО запевняє, що за результатами колегії МВС будуть проведені кадрові ротації у ДАІ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер у Києві журналістам.
«Безумовно, будуть проведені кадрові ротації. Спочатку ті, хто погано працює, будуть звільнені з посад або покарані», - сказав М.КОРНІЄНКО, додавши при цьому, що колегія МВС відбудеться наступного вівторка, 27 листопада.
На колегії розглядатимуться питання стану безпеки на дорогах України та аналізуватиметься діяльність Державтоінспекції.
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