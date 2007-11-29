Вітренківці: «Холодильника» не трожь!»

Харків. 29 листопада. УНІАН. Представники боку Наталії ВІТРЕНКО виступають проти перенесення пам’ятника на честь проголошення Радянської влади в Україні з площі Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до влади Харкова не чіпати гранітного монументу, який у народі називають холодильником, було зачитане представником фракції блоку Наталії ВІТРЕНКО сьогодні на сесії облради.

Спроби перенести пам’ятник в інше місце вітренківці вважають «неповагою до історії нашої держави, неповагою до харків’ян», оскільки цей монумент, як йдеться у звернені, «є символом Жовтневої революції», великої радянської епохи».

Як повідомлялося раніше, рішення про перенесення пам’ятника на честь проголошення Радянської влади в Україні з площі Конституції в район ХТЗ на проспект Орджонікідзе було ухвалене на сесії Харківської міськради 21 листопада ц.р.