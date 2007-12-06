Шебелинський ГПЗ прогресує

Харьков. 6 декабря. УНИАН. Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК ”Укргазвыдобування” НАК ”Нафтогаз Украины” в январе-ноябре увеличило переработку газового конденсата и нефти на 13,8%, или на 109,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, до 898,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК ”Укргазвыдобування”.

В сообщении отмечается, что производство автомобильных бензинов в январе-ноябре текущего года составило 496,7 тыс. тонн, что на 32,4 тыс. тонн (7%) больше, чем за соответствующий период 2006 года. Производство дизельного топлива выросло на 55,8 тыс. тонн (28%) – до 250,6 тыс. тонн.

Производство сжиженного газа перерабатывающими предприятиями ДК «Укргазвыдобування» за 11 месяцев 2007 года составило 212,4 тыс. тонн, что на 4,8 тыс. тонн (2,3%) больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК ”Укргазвыдобування” НАК ”Нафтогаз Украины”, производит неэтилированные бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ. При производстве бензинов не используются присадки, содержащие свинец. Со второй половины 2003 года Шебелинский ГПЗ в процессе производства бензинов использует кислородсодержащие добавки.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом ”Нафтогаз”.

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.