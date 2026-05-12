Стубб закликав Європу не панікувати через виведення американських військ

Він наголосив, що Європа робить правильний крок у військовому плані, збільшуючи видатки на оборону.

Європі варто "заспокоїтися та знизити рівень напруженості" через побоювання щодо зникнення американського військового щита. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю виданню Corriere della Sera, передає Politico.

Фінський лідер виступив із заспокійливою заявою на тлі новин про те, що США виводять 5 000 своїх військових із Німеччини. На його думку, присутність американців у Європі – це не просто послуга, а стратегічна необхідність для самого Вашингтона.

"Сполучені Штати не підуть з Європи. Якщо вони хочуть проєктувати свою силу на такі регіони, як Близький Схід, Азія та Африка, їм потрібна міцна опора саме тут", – підкреслив він.

Відео дня

Окрім того, Стубб висловив впевненість, що європейські країни здатні постояти за себе самостійно. Він сказав про доцільність нарощування оборонних видатків як стратегічно правильного кроку для Європи.

"Якщо ми можемо захистити себе, НАТО теж зможе це зробити", - наголосив президент, згадуючи давню військову позицію Фінляндії щодо РФ.

Він також підкреслив, що постійні панічні повідомлення лідерів ЄС лише шкодять системі стримування ворога.

Переговори з Москвою

Нагадаємо, президент Фінляндії виступив із заявою, що Європа сама повинна почати вести переговори з Росією. Він також визнав, що від Кремля не надходило жодних сигналів про те, що Путін готовий сісти за стіл переговорів з будь-яким представником ЄС.

"Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як я вважаю, тоді ми маємо діяти безпосередньо. Так, час почати розмовляти з Росією. Я не знаю, коли це відбудеться. Ми обговорили з європейськими лідерами, хто ініціюватиме контакт", – сказав Стубб.

Також раніше була інформація від Financial Times, що ЄС готуються до потенційних перемовин із Путіним. Голова Ради Антоніу Кошта вважає, що у Європейського Союзу є потенціал для переговорів з РФ. Крім того, за його словами, це підтримує президент України Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: