Пєсков: Війна в Україні може зупинитись 'будь-якої миті' за однієї умови

У Кремлі заявили, що війна може завершитися "будь-якої миті", а Путін нібито готовий до зустрічі із Зеленським.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так звана "спеціальна військова операція" ("СВО") Росії в Україні може припинитися "будь-якої миті".

"СВО може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить рішення. Яке - йому відомо", – заявив Пєсков у коментарі російським пропагандистам, цитує "РИА-Новости".

При цьому представник Кремля не уточнив, про яке саме рішення йдеться, але знову заговорив про можливу зустріч диктатора Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського

"Путін говорив, що готовий зустрічатися із Зеленським у Москві чи в будь-якому іншому місці", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, Путін під час заходів до Дня Перемоги 9 травня заявив, що, на його думку, війна проти України "добігає кінця". Це стало одним із перших подібних сигналів з боку Кремля за весь час повномасштабного вторгнення.

Як зазначає CNN, заява пролунала після тривалого виступу Путіна про провалені переговори на початку 2022 року і виявилася незвично короткою. При цьому журналісти підкреслюють, що російський лідер рідко робить випадкові або спонтанні заяви, особливо з питань війни.

Військовий експерт Павло Нарожний заявив, що РФ зможе захопити Донецьку область в єдиному випадку – якщо їм вдасться прорвати українську оборону на одному з напрямків. Однак їхня тактика щодо скидання КАБів не призводить до якихось серйозних проривів.

