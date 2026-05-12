Пєсков: Війна в Україні може зупинитись 'будь-якої миті' за однієї умови

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так звана "спеціальна військова операція" ("СВО") Росії в Україні може припинитися "будь-якої миті".
"СВО може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить рішення. Яке - йому відомо", – заявив Пєсков у коментарі російським пропагандистам, цитує "РИА-Новости".
При цьому представник Кремля не уточнив, про яке саме рішення йдеться, але знову заговорив про можливу зустріч диктатора Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського
"Путін говорив, що готовий зустрічатися із Зеленським у Москві чи в будь-якому іншому місці", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, Путін під час заходів до Дня Перемоги 9 травня заявив, що, на його думку, війна проти України "добігає кінця". Це стало одним із перших подібних сигналів з боку Кремля за весь час повномасштабного вторгнення.
Як зазначає CNN, заява пролунала після тривалого виступу Путіна про провалені переговори на початку 2022 року і виявилася незвично короткою. При цьому журналісти підкреслюють, що російський лідер рідко робить випадкові або спонтанні заяви, особливо з питань війни.
Військовий експерт Павло Нарожний заявив, що РФ зможе захопити Донецьку область в єдиному випадку – якщо їм вдасться прорвати українську оборону на одному з напрямків. Однак їхня тактика щодо скидання КАБів не призводить до якихось серйозних проривів.