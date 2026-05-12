Японія хоче побудувати навколо Місяця 'сонячне кільце' та отримувати нескінченну енергію

Японія хоче побудувати навколо екватора Місяця гігантське "кільце" із сонячних панелей, яке дозволить передавати на Землю нескінченну енергію. Як пише ecoticias.com, мета полягає в тому, щоб система продовжувала виробляти електроенергію в міру руху сонячного світла по поверхні Місяця.

Один із варіантів проєкту передбачає будівництво смуги довжиною приблизно 11 000 кілометрів і шириною 400 кілометрів навколо Місяця. Вона буде побудована з місячного ґрунту, покрита панелями і передаватиме електроенергію на Землю за допомогою мікрохвиль або лазерів, спрямованих на приймальні станції.

Будівництво може розпочатися вже у 2035 році, і, за оцінками прихильників проекту, дозволить отримувати величезну кількість електроенергії.

Чому Місяць привабливий для екологічно чистої енергії

На Місяці немає справжньої атмосфери, а отже, немає хмар і штормів, які б приглушували сонячне світло. Якщо там можна встановити панелі та підтримувати їх у чистоті, можна збирати енергію без погодних несподіванок.

Однак тут є важливий нюанс: одна точка на Місяці проходить приблизно 327,5 годин денного світла, за якими слідують приблизно 327,5 годин темряви, що становить приблизно два тижні дня і два тижні ночі.

Саме тут і має допомогти конструкція кілець. Навіть коли одна ділянка занурюється в темряву, інша виходить на сонячне світло, тому система має залишатися частково продуктивною. Але це також потребує довгих ліній електропередач на місячній поверхні та безперервного обслуговування в суворих умовах.

Найбільші перешкоди – це вартість і масштаб

У 2011 році президент CSP Japan Тетсудзі Йосіда заявив, що проект потребуватиме значного фінансування і поки що точна ціна не визначена. І навіть якщо гроші з'являться завтра, проблема будівництва залишиться. Роботам доведеться роками працювати в абразивному місячному пилу та екстремальних температурах, а потім постійно усувати несправності, які є звичайною справою на Землі.

До того ж будь-яка система спрямованої передачі енергії вимагатиме великих приймальних майданчиків і суворих правил для контролю передачі.

Раніше УНІАН розповідав про найбільшу в Європі сонячну електростанцію. Вона розташована в провінції Конья в Туреччині. Комплекс складається з приблизно 3,5 мільйона сонячних панелей і займає територію близько 20 мільйонів квадратних метрів. Проєкт виробляє майже три мільярди кіловат-годин електроенергії на рік, чого достатньо для забезпечення міста з двома мільйонами мешканців.

