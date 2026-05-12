Попри загибель чергового провідника, потік альпіністів до Гімалаїв зростає, - Independent

Навіть конфлікт на Близькому Сході не зупинив охочих підкорити Еверест.

На Евересті загинув шерпа-провідник після падіння у льодову тріщину. Як пише The Independent, це вже третя смертельна трагедія на найвищій горі світу за останні два тижні. Зазначається, що, попри ризики та глобальні проблеми з подорожами, потік альпіністів до Гімалаїв не зменшується.

Представники Асоціації експедиційних операторів Непалу повідомили, що досвідчені шерпи вже найближчими днями планують завершити встановлення мотузкових маршрутів до вершини Евересту. Якщо погодні умови будуть сприятливими, це відкриє шлях для масових сходжень.

За словами представника туристичного департаменту Непалу Гімала Гаутама, навіть конфлікт на Близькому Сході, який вплинув на міжнародні подорожі та туристичну галузь, не зупинив охочих підкорити Еверест.

Відео дня

Непал надає доступ до понад 400 гімалайських вершин, хоча популярністю серед альпіністів користуються лише кілька десятків, включно з Еверестом висотою 8849 метрів. На сезон сходжень, який триває з квітня по травень, влада вже видала 492 дозволи вартістю по 15 тисяч доларів кожен. Це більше, ніж торік, коли було оформлено 478 дозволів.

Загалом від початку сезону кількість загиблих серед альпіністів у Гімалаях сягнула п’яти осіб. Для Непалу, економіка якого значною мірою залежить від туризму, грошових переказів та міжнародної допомоги, альпінізм залишається важливим джерелом доходів.

21-річний шерпа Фура Г’ялджен загинув після того, як послизнувся на снігу й упав у льодову тріщину поблизу табору III на висоті близько 7200 метрів, повідомила представниця туристичного департаменту Ніша Тхапа Рават.

Раніше цього сезону ще один непальський альпініст - 35-річний Біджай Гхіміре Бішвакарма - загинув під час акліматизації у льодопаді Кхумбу. Крім того, на початку місяця дорогою до базового табору помер 51-річний шерпа Лакпа Денді.

Минулого тижня також стало відомо про смерть 53-річного американця Йоханнесена Шеллі на горі Макалу - п’ятій за висотою вершині світу. Ще один альпініст, чех Давід Ронбінек, загинув на сусідній вершині Макалу II. Деталей цих інцидентів офіційно не повідомляють.

У квітні підготовку маршруту на Еверест також ускладнив величезний обвал льоду, через який відкриття шляху до вершини затрималося майже на два тижні, а сотні альпіністів залишалися в базовому таборі в очікуванні старту сходжень.

Катаклізми у світі

Нагадаємо, мегацунамі в Алясці, яке перевищувало висоту Емпайр-Стейт-Білдинг, було спричинене змінами клімату. Хвиля виникла у фіорді Трейсі-Арм у національному лісі Тонгасс - популярному туристичному районі Аляски. Це другою за висотою з коли-небудь зафіксованих цунамі. Хвиля спричинена масштабним зсувом скельної породи, який, став наслідком відступу льодовика через потепління клімату. Саме льодовик раніше підтримував нестійкий гірський масив, але після його танення порода обвалилася.

Вас також можуть зацікавити новини: