Трамп серйозно розглядає можливість відновлення бойових дій в Ірані: CNN назвав причину

Багато хто з оточення Трампа хоче, щоб пакистанські посередники були набагато більш прямолінійними у своєму спілкуванні з іранцями.

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчарований тим, як іранці ведуть переговори щодо припинення війни, а деякі його помічники заявляють, що зараз він серйозніше розглядає можливість відновлення великих бойових операцій, ніж це було в останні тижні.

За даними джерел CNN, знайомих з обговореннями, Трамп втратив терпіння через продовження закриття Ормузької протоки, а також через те, що він вважає розколом в іранському керівництві, що заважає піти на суттєві поступки в ядерних переговорах. За їхніми словами, остання відповідь Ірану, яку Трамп назвав одночасно "абсолютно неприйнятною" та "дурною", змусила кількох чиновників поставити під сумнів готовність Тегерана зайняти серйозну переговорну позицію.

За словами джерел, в адміністрації є різні табори, які рекомендують різні шляхи дій. Деякі, зокрема чиновники Пентагону, виступають за більш агресивний підхід для тиску на іранців, включаючи цілеспрямовані удари. Інші ж все ще наполягають на тому, щоб дати дипломатії шанс.

Відео дня

Багато хто з оточення Трампа хоче, щоб пакистанські посередники були набагато більш прямолінійними у своєму спілкуванні з іранцями. Деякі чиновники його адмінстрації давно ставлять під сумнів, чи агресивно пакистанці висловлюють невдоволення Трампа станом переговорів. Водночас, деякі посадовці адміністрації також вважають, що Пакистан часто ділиться зі США більш позитивною версією іранської позиції, ніж та, що відображає реальність.

Заяви Трампа щодо Ірану

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп спростував інформацію про повне завершення бойових дій проти Ірану. Попри серйозні втрати противника, Пентагон ще має перелік об'єктів для ударів.

Як зазначив американський лідер, Тегеран уже зазнав нищівної поразки на полі бою. Проте, на його думку, це ще не означає фінальної крапки.

Президент США вчергове наголосив, що іранські збройні сили - від флоту та авіації до ППО й командної ланки - фактично знищені. Він висловив переконання, що навіть за умови негайного виведення американських військ, Тегерану знадобиться два десятиліття, щоб оговтатися від удару.

Окрему увагу Трамп приділив ядерній програмі опонента. За його словами, Космічні сили США уважно стежать за відповідними об'єктами.

Вас також можуть зацікавити новини: