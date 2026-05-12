Єрмак назвав причину вручення йому підозри та закликав до 'незалежного слідства'

Зокрема, сам Єрмак називає звинувачення проти себе безпідставними.

Ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що оголошення йому підозри від НАБУ повʼязане з "публічним тиском на правоохоронні органи". Таку відповідь він надав на письмовий запит LB.

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення", - заявив Єрмак.

Він додав, що після врученої йому вчора підозри разом з адвокатами працює над матеріалами справи. Також він заявив, що вважає звинувачення проти себе безпідставними. Крім того, Єрмак заявив, що "слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу".

Відео дня

"Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року (коли правоохоронці провели обшуки в Андрія Єрмака, - УНІАН), коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити", - заявив він.

Підозра Єрмаку: що відомо

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП оголосили про підозру Єрмаку 11 травня за ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). За даними детективів, Єрмак входив до складу організованої групи, яка причетна до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

НАБУ в розслідуванні зазначило, що після розголосу щодо будівництва елітних резиденцій, власники намагались вивести з-під можливого арешту земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва. Однак під час розслідування ВАКС наклав арешт на земельні ділянки та п'ять об'єктів незавершеного будівництва.

Вас також можуть зацікавити новини: