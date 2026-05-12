Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард розслідує діяльність понад 120 біологічних лабораторій за кордоном, зокрема 40 дослідницьких центрів в Україні, які десятиліттями фінансувалися за рахунок коштів американських платників податків.

У заяві для The New York Post Габбард повідомила, що її команда збирається "визначити, де знаходяться ці лабораторії, які патогени вони містять і які дослідження проводяться, з метою припинення небезпечних досліджень, які загрожують здоров'ю та благополуччю американського народу і всього світу".

Представники Управління директора національної розвідки зазначили, що закордонні лабораторії розташовані в понад 30 країнах, і декілька з них у минулому отримували фінансування в рамках програми Міністерства оборони, спрямованої на утилізацію зброї масового знищення після закінчення холодної війни.

При цьому в Нацрозвідці зазначили, що понад 40 з перевірених біолабораторій розташовані в Україні – і можуть "перебувати під загрозою компрометації" через війну Росії.

Зазначається, що слабкий контроль за фінансуванням досліджень, яке часто надходить через американські агентства грантоотримувачам і субпідрядникам, не дозволяє американцям дізнатися, чи проводяться там потенційно небезпечні експерименти.

Клінічні випробування, що проводяться наразі в біолабораторіях, "викликають серйозні етичні, фінансові та проблеми безпеки", заявили представники Управління директора національної розвідки.

"Секретні лабораторії" Байдена

Адміністрація Байдена заперечувала існування належних США або керованих США "хімічних або біологічних лабораторій в Україні", відкидаючи ці твердження як китайську та російську пропаганду.

Однак за часів Трампа в Нацрозвідці заявляли, що ці спростування були частиною інформаційної кампанії, спрямованої на "формування громадської думки" з метою "пом’якшити вплив ззовні" та применшити зв’язки США з дослідженнями.

У Нацрозвідці зазначили, що в Адміністрації Байдена "брехали американському народу про існування цих фінансуваних і підтримуваних США біологічних лабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду".

Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що адміністрація Трампа виправляє помилки адміністрації Байдена.

"Попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження з посилення функцій та закордонні біолабораторії за рахунок американських податкових грошей, а потім навмисно приховувала це від американського народу", – йдеться у заяві Хегсета.

