У САП розкрили, який запобіжний захід проситимуть для Єрмака в суді

Засідання розпочнеться 12 травня о 16:00.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме в суду обрати запобіжний захід для підозрюваного у відмиванні коштів ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це під час брифінгу повідомив керівник САП Олександр Клименко.

"Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 180 млн гривень", – сказав Клименко.

Підозра Єрмаку - що відомо

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП оголосили про підозру ексочільнику Офісу президента. Офіційно правоохоронці не називали прізвища підозрюваного, однак згідно з описом, а також даними ЗМІ, йдеться про Андрія Єрмака.

Його підозра кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). За даними слідства – організована група загалом намагалася легалізувати 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Згодом НАБУ оголосила про підозру ще шести фігурантам цієї справи. Серед них, зокрема, колишній віцепремʼєр-міністр України, а також бізнесмен, який раніше вже фігурував у справі "Мідас".

Сам Єрмак свою причетність до справи спростовує. Він також заявив, що що оголошення йому підозри від НАБУ повʼязане з "публічним тиском на правоохоронні органи" і закликав до "незалежного розслідування".

