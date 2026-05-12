Телескоп NASA зазирнув у минуле Всесвіту на 13,7 мільярда років (фото)

Дослідники змогли простежити структури, яких не вдавалась розгледіти раніше

Астрономи за допомогою супертелескопа NASA James Webb створили неймовірно детальну карту "космічної павутини". Вона показує, як саме галактики з’єднувалися та змінювалися протягом гігантського відрізка часу – 13,7 мільярда років, повідомляє Interesting Engineering.

Якщо уявити Всесвіт як величезне місто, то ця мережа – його фундамент і дороги. Вона складається з невидимих оку ниток темної матерії та газу. Саме ці "нитки" з’єднують між собою галактики та їхні скупчення, а між ними зяють порожнечі. За наявними даними, дослідники змогли простежити ці структури аж до того часу, коли Всесвіту було всього лише мільярд років.

Роботу очолили вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді. Вони використали дані проєкту COSMOS-Web – це найбільше дослідження, яке коли-небудь проводив телескоп. Команда поділилась, що змогла сфотографувати ділянку неба розміром як три повних Місяці.

Завдяки інфрачервоним приладам, телескоп бачить навіть найтьмяніші об'єкти, які раніше були приховані від нас.

"JWST повністю змінив наше бачення Всесвіту, і COSMOS-Web був створений з самого початку, щоб дати нам широкий і глибокий огляд, необхідний для бачення космічної павутини", - зазначив головний автор дослідження Хоссейн Хатамнія.

Вебб проти Хаббла

Раніше астрономи користувалися даними телескопа Хаббл, але його знімки були не такими чіткими. Там, де старий телескоп бачив одну велику розмиту пляму, новий Вебб бачить багато окремих деталей.

"Те, що раніше виглядало як єдина споруда, тепер розсипається на багато, а деталі, які раніше були згладжені, тепер чітко видно", – розповів професор фізики та астрономії Бахрама Мобашер.

