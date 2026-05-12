Через українські атаки у Росії виник дефіцит бензину, – ЗМІ

ЗСУ в останні місяці посилили атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

У Росії виник дефіцит бензину на тлі тривалих українських атак на нафтопереробні заводи. Про це пише The Moscow Times.

Повідомляється, що під час біржових торгів 8 травня російські продавці реалізували 32,64 тис. тонн бензину, що на 5,9% менше, ніж у попередній торговий день.

Продажі АІ-92 скоротилися на 8,9% – до 20,34 тис. тонн, тоді як АІ-95 зросли на 1,5% – до 12,24 тис. тонн. За словами одного з російських експертів, напередодні сезону високого споживання на ринку вже сформувався дефіцит пропозиції бензину марки АІ-95.

За його даними, влітку попит на цей вид пального зростає швидше, ніж на АІ-92, оскільки в сезон відпусток споживачі використовують автомобілі, розраховані саме на 95-й бензин.

Причиною дефіциту співрозмовник видання називає позапланові ремонти великих НПЗ і скорочення виробництва нафтопродуктів. У цій ситуації нафтові компанії спрямовують ресурс на забезпечення власних збутових структур.

Аналітик російської компанії "Пролеум" Андрій Дьяченко вказав на нестачу обсягів АІ-95 на біржовому каналі. За його оцінкою, первинна переробка суттєво знижена відносно планових рівнів. Сьогодні російські нафтові компанії змушені обирати, виробництво якого бензину підтримувати.

Водночас експерт вважає ситуацію "далекою від критичної". За його оцінками, фактичний пролив пального на АЗС зараз на 7–10% нижчий за минулорічний рівень, а наявних запасів і чинних потужностей поки що достатньо для покриття кінцевого попиту.

На думку фахівців, ремонти російських НПЗ можуть зайняти понад місяць, а терміни відвантаження на початку травня вже збільшилися в середньому на два–чотири тижні. За словами одного з джерел, така ситуація не дає учасникам ринку сформувати довгострокові запаси, що підвищує ризики дефіциту пального влітку.

Варто сказати, що біржові котирування у Росії залишаються відносно стабільними. За підсумками торгів 8 травня вартість бензину марки АІ-92 за індексом європейської частини РФ зросла на 0,01% – до 65,99 тис. рублів (близько 39 000 гривень) за тонну, АІ-95 – на 0,16% –до 71,89 тис. рублів (близько 42 000 гривень) за тонну.

Україна атакує російські НПЗ - останні новини

Так, у ніч на 5 травня українські безпілотники завдали ударів по трьох ключових установках первинної переробки сирої нафти на нафтопереробному заводі в місті Кіриші, а також по резервуару з паливом на розташованій поруч нафтоперекачувальній станції. Остання забезпечує транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до балтійського порту Приморськ.

Раніше УНІАН писав, що відновлення нафтопереробного заводу в Туапсе може коштувати Кремлю близько 5 млрд доларів. Загалом, серія українських ударів по енергетичній інфраструктурі РФ наприкінці березня та на початку квітня призвела до втрат Росії приблизно на 2,2 мільярда доларів недоотриманих доходів.

