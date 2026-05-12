Україна залучає ШІ у війну разом з однією з найбільших оборонних компаній світу, – Федоров

Зеленський також мав зустріч із представником Palantir.

Україна впровадить штучний інтелект у війну разом з Palantir – однією з найбільших defence tech-компаній світу. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Зустрівся із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом. Символічно, що Алекс став одним із перших CEO великих західних tech-компаній, хто особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення – у червні 2022 року – та підтримав Україну. Відтоді ми активно співпрацюємо", - зазначив він.

Федоров описав результати цієї співпраці. Зокрема, вони розробили систему детального аналізу повітряних атак, впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних та інтегрували технології в планування deep strike-операцій.

"Окремий напрям – Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir. Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах", - зауважив міністр.

За його словами, під час зустрічі показали команді Palantir, як Україна захищає небо, стримує ворога на фронті та завдає удару російській економіці.

"Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Наша мета – посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні. Palantir – одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 мільярдів. Її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою", - наголосив Федоров.

Водночас президент Володимир Зеленський розповів про хорошу зустріч із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

Він зазначив, що ми таким чином розвиваємо співробітництво з американським оборонним сектором.

"Palantir – компанія глобальна, відома, потенціал високий, і точно є сфери, де можемо бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Америки та наших партнерів. Обговорили напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб. Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку", - додав український лідер.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Федоров заявив, що Сили оборони станом на сьогодні вже мають ракети, які за характеристиками схожі на німецькі Taurus. За його словами, Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження, але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Зокрема Федоров нагадав про удари по Росії на відстань 1500 км.

