'Подивіться на Україну': експремʼєр Катару відповів, чому Іран не відмовиться від ядерних планів

Ексглава уряду Катару заявив, що в Ірані сприймають історію України після відмови від ядерної зброї як застереження.

Колишній прем’єр-міністр Катару шейх Хамад бін Джасім згадав про Україну, коментуючи ситуацію навколо ядерної програми Ірану.

Як заявив політик в інтервʼю Al Jazeera, Іран не має наміру відмовлятися від своєї ядерної програми, оскільки в Тегерані вважають її питанням виживання держави та гарантією суверенітету.

"Один іранський чиновник одного разу сказав мені: "Україна відмовилася від ядерної зброї – і подивіться, що з нею сталоося"", – розповів шейх.

За словами Хамада бін Джасіма, іранське керівництво спостерігає за ситуацією в регіоні та бачить, що ядерну зброю мають інші країни.

"Іран як держава бачить, що в Ізраїлю та Пакистану є ядерна зброя – навіть якщо офіційно вони стверджують протилежне або не визнають цього", – заявив він.

Колишній прем’єр Катару припустив, що зрештою Тегеран все одно намагатиметься отримати власну ядерну зброю.

"Я думаю, саме до цього Іран у підсумку і прийде. Нехай через 20 років, нехай через кілька років – але вони досягнуть цього", – сказав шейх.

Раніше спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо ядерної програми Ірану Тегеран заявляв, що здатний створити 11 ядерних бомб. За його словами, до третього раунду зустрічей стало зрозуміло, що досягти угоди не вийде.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху також говорив, що нарощування іранського ядерного потенціалу через кілька місяців стало б "невразливим". Після атак влітку 2025 року Тегеран почав будувати "підземні бункери", де могли розроблятися балістичні ракети і атомні бомби.

Натомість МАГАТЕ не виявило доказів створення Іраном ядерної бомби. Однак там не можуть підтвердити, що ядерна програма країни має виключно мирний характер.

