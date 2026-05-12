Дослідники зробили несподіване відкриття про динозаврів, які дбали про своїх дітей

Деякі динозаври могли годувати своїх дитинчат м’якшою та поживнішою їжею, ніж та, яку споживали дорослі особини. Як пише The Independent, про це свідчить нове дослідження викопних зубів, яке проливає світло на складні форми батьківської турботи у доісторичних рептилій.

"Раніше вчені вважали, що молоді динозаври харчувалися дрібнішою їжею: хижі види - комахами, а травоїдні - пагонами та фруктами. Однак досі залишалося незрозумілим, наскільки раціон дитинчат відрізнявся від харчування дорослих", - йдеться у статті з посиланням на дослідження, що опубліковано у Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology.

Новий аналіз скам’янілих зубів качкодзьобого динозавра Maiasaura peeblesorum, який жив приблизно 75-80 мільйонів років тому, допоміг з’ясувати, чим саме харчувалися молоді травоїдні динозаври.

Зазначається, що Maiasaura були великими стадними рослиноїдними динозаврами, яких вважають дуже соціальними істотами. Детальний аналіз зношення їхніх зубів показав, що у молодих особин переважали сліди роздавлювання їжі, тоді як у дорослих - сліди розрізання та пережовування жорсткішої рослинності.

На думку дослідників, це свідчить про те, що дорослі Maiasaura приносили своїм дитинчатам м’які та багаті на білок продукти, хоча самі споживали грубішу й менш поживну їжу.

Вчені вважають, що така поведінка є дуже давньою і могла виникнути ще задовго до появи сучасних птахів. Один з авторів дослідження Джон Хантер зазначив:

"Наше дослідження свідчить, що така форма турботи про потомство могла з’явитися набагато раніше - можливо, ще на початку еволюції динозаврів".

За оцінками науковців, молоді Maiasaura, ймовірно, харчувалися більш поживною та низьковолокнистою їжею, зокрема фруктами, тоді як дорослі їли твердіші частини рослин із високим вмістом клітковини.

Саме такий раціон, як припускають дослідники, міг забезпечити швидке зростання динозаврів у перший рік життя.

Сліди на зубах дорослих Maiasaura нагадують характер зношення зубів сучасних травоїдних ссавців - коней, корів та антилоп, які пережовують грубу рослинність. Натомість сліди на зубах молодих динозаврів більше схожі на ті, що мають сучасні тварини, які споживають м’яку їжу з низьким вмістом клітковини, наприклад тапіри.

Вчені також припускають, що зміна раціону в міру дорослішання відігравала важливу роль у розвитку динозаврів.

Крім того, дослідження натякає, що динозаври могли годувати потомство частково перетравленою їжею - подібно до того, як це роблять сучасні птахи.

Молоді особини також могли залишати гніздо, щоб самостійно шукати дрібну їжу та фрукти, як це сьогодні роблять деякі рослиноїдні ящірки.

Вчені вважають, що у перші тижні після вилуплення дитинчата динозаврів були значною мірою залежні від батьків.

"Навіть серед близькоспоріднених динозаврів ми ще маємо багато чого дізнатися про їхню поведінку", - наголосив доктор Хантер.

Автори дослідження дійшли висновку, що Maiasaura, ймовірно, мали стратегію розмноження, схожу на сучасних птахів: швидке зростання молоді забезпечувалося тим, що дорослі приносили до гнізда їжу з вищим вмістом білка, ніж та, яку споживали самі.

