Найдорожчі кораблі в історії: лінкори класу Trump будуть оснащені ядерною енергетикою

Військово-морські сили США заявили про намір встановити ядерні рушійні установки на майбутні лінкори класу Trump. Рішення стало несподіваним кроком, адже ще нещодавно у флоті сумнівалися в доцільності такої технології через її високу вартість і складність, пише The War Zone.

У новому щорічному плані кораблебудування ВМС зазначається:

"Наш флот заслуговує, і наша національна безпека вимагає найповнішого потенціалу, який може забезпечити надводний бойовий корабель".

Документ також підкреслює, що нові кораблі мають забезпечувати "великомасштабні наступальні можливості на великі відстані" та діяти як платформи командування.

"Навряд чи це станеться"

Ще кілька тижнів тому колишній міністр ВМС Джон Фелан публічно заявляв, що ядерна енергетика для цих кораблів малоймовірна.

"Це (ядерна енергія - УНІАН) може бути, але це малоймовірно, хоча й можливо", – казав він раніше.

Однак уже в новому плані флот офіційно заклав ядерну силову установку як базовий варіант.

У ВМС наголошують, що ядерна енергетика дає кораблям "практично необмежену дальність" і значно збільшує енергетичні можливості для сучасних систем озброєння.

Водночас експерти попереджають про серйозні проблеми:

різке зростання вартості будівництва;

складність обслуговування;

перевантаження суднобудівної інфраструктури США.

Оцінена вартість одного лінкора становить близько 17 мільярдів доларів, що дорожче за частину авіаносців нового покоління класу Ford.

Озброєння: ракети, лазери та рейкові гармати

Згідно з планом, кораблі класу Trump мають стати багатофункціональними бойовими платформами. Вони повинні отримати:

вертикальні пускові установки для ракет, включно з гіперзвуковими;

електромагнітну рейкову гармату;

5-дюймові артилерійські установки;

лазерну зброю спрямованої дії;

системи ближньої оборони.

"Значно збільшена потужність виробництва електроенергії забезпечує бойові можливості в усьому електромагнітному спектрі", – йдеться в документі ВМС.

"Корабель-командний центр"

Лінкори також розглядаються як мобільні командні вузли флоту:

"Лінкор може очолювати надводну бойову групу, інтегруватися з авіаносними ударними групами або діяти автономно", – зазначено в плані.

Очікується, що водотоннажність кораблів становитиме близько 35 000 тонн, а довжина – до 880 футів (понад 260 метрів).

Дискусії всередині США

Ідея ядерних надводних кораблів викликала опір частини військового керівництва через ризики перевантаження суднобудівної галузі та вже існуючий дефіцит виробничих потужностей.

Перший корабель класу Trump планують закласти у 2028 році, а введення в експлуатацію очікується не раніше 2036 року. Це означає, що програма може змінитися або бути переглянута вже наступними адміністраціями.

Нові лінкори для американського флоту

Як повідомляв УНІАН, ВМС США заявили, що планують придбати щонайменше 15 нових лінкорів, які схвалені президентом Дональдом Трампом, впродовж наступних 30 років. Як пише Bloomberg, це говорить про серйозніші наміри до проєкту, який може стати найдорожчим військовим кораблем, коли-небудь побудованим.

Раніше у службі повідомляли, що придбають три лінкори так званого класу "Трамп", перший з яких має надійти у 2036 році. Проте зараз ВМС планують придбати понад 10 таких кораблів до 2055 року, як йдеться у довгостороковому плані, що затверджений Конгресом.

