Дуже рідкісний: українські полярники 'спіймали' морського котика незвичайного кольору

Українським полярникам вдалося зафільмувати морського котика, який має незвичайне кремове забарвлення. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Фахівці оприлюднили фото, зроблені під час експедиційних робіт у протоці Жерлаш, поблизу острова Анверс. На світлинах - звичайні морські котики - традиційного сіро-коричневого кольору, та рідкісна тварина, що має кремове забарвлення.

Як пояснює біологиня Оксана Савенко, причиною нетипового забарвлення є лейкізм – одна з форм гіпопігментації (тобто втрати кольору) покривів. Часто цей стан, за словами дослідниці, проявляється як майже повна або лише часткова відсутність пігментації шкіри та шерсті. Водночас у тварин зберігаються нормальне забарвлення очей та кінцівок тіла.

Спричинити таке відхилення можуть мутації в кількох генах.

"Лейкізм не варто плутати з іншою формою гіпопігментації – альбінізмом. У такому стані тварина має не лише світлі покриви, а й рожевий колір очей, через відсутність пігменту в рогівці та видимість кровоносних судин", - йдеться у повідомленні.

В антарктичних морських котиків поширені різні форми гіпопігментації, але загалом вони трапляються дуже рідко - менш ніж в 1% популяції. Такі тварини в Антарктиці потенційно опиняються у "групі ризику".

За словами фахівчині, котики з кремовим забарвленням можуть бути помітнішими для їхньої здобичі (риба, криль, кальмари) та хижаків - морських леопардів, косаток. Також такий колір впливає на ефективність їхнього полювання та показники виживання.

Крім того, знижена пігментація негативно впливає на поглинання тепла шкірою, однак ізоляцію від холоду котикам забезпечує товстий шар жиру.

"Тварини з лейкізмом можуть доживати до дорослого віку і брати участь у розмноженні. Дослідження випадків гіпопігментацій в антарктичних морських котиків може дати повніше уявлення про генетичне різноманіття в їхній популяції та краще зрозуміти адаптації цих морських ссавців до умов середовища", - зазначають у центрі.

Нагадаємо, цікаве атмосферне явище - вінець навколо Місяця – помітили українські полярники над станцією "Академік Вернадський", на острові Галіндез. Це явище має вигляд кольорових або світлих кіл, розташованих близько до місячного диску. Загалом вінець спостерігається навколо Сонця, яскравих зірок та інших джерел світла. Він виникає, коли перед світилом з'являється тонкий шар хмар або туман, що складаються з дрібних крапель води чи крижаних кристаликів.

