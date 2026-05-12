Дуже важкий рік: уряд РФ знизив прогноз зростання економіки втричі

Цьогоріч в Росії продовжиться спад інвестицій, а інфляція залишиться досить високою.

Російський уряд сподівається уникнути економічного спаду, але про швидке зростання не мріє – прогноз зростання ВВП на 2026 рік був знижений утричі, пише The Moscow Times.

"Ми очікуємо, що 2026 року вдасться зберегти позитивну динаміку ВВП +0,4%", – анонсував оновлений прогноз російського уряду віце-прем'єр Олександр Новак, тоді як попередній прогноз передбачав зростання ВВП на 1,3%.

Такі скромні очікування виявилися несподіваними, пише видання. У першому кварталі ВВП скоротився на 0,3%, і Володимир Путін вимагав від уряду і центробанку прискорити зростання економіки.

У прогноз, за ​​словами Новака, закладено "консервативні" умови. Зокрема, середня ціна російської нафти 59 доларів за барель цього року і лише 50 доларів – у наступні три роки. Це менше, ніж навіть у завжди обережного центробанку, який у квітні підвищив прогноз до 65 доларів за барель цього року і до 55 доларів за барель у 2027-2028 роках.

Скромні очікування щодо нафтових цін допоможуть обмежити витрати бюджету, випливає з пояснення Новака: його доводиться балансувати, коли доходи падають (здебільшого через міцний рубль та низькі нафтові ціни), а потреби у витратах, у тому числі на війну, зростають. Низька ціна у прогнозі означає менші базові нафтогазові доходи, а додаткові, якщо вони будуть, підуть до Фонду національного добробуту РФ.

Такий прогноз передбачає дуже важкий для економіки рік. Цьогоріч в Росії продовжиться спад інвестицій, інфляція залишиться досить високою (5,2%), зростання доходів росіян сповільниться до 1,6% після 7,7% у минулому році, а споживчої активності –1,2% після 4% у 2025 році. Безробіття зросте до 2,3-2,4%.

Очкуєтсья, що надалі економіка пристосується, російський центробанк знизить ключову ставку, і зростання ВВП складе 1,4% наступного року зі збільшенням до 2,4% в 2029 році.

Економічні проблеми Росії – останні новини

Дефіцит федерального бюджету Росії знову зріс, у півтора раза перевищивши річний план. Діра в бюджеті за січень-квітень склала 5,88 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, що майже на 3 трильйони рублів вище за рівень минулого року. Річний план передбачає дефіцит ⁠3,79 трильйона рублів, або 1,6% ВВП.

Федеральна антимонопольна служба РФ заборонила аналітикам прогнозувати зростання цін на товари, заявивши, що такі прогнози "можуть бути сприйняті учасниками ринку як спонукання до зміни вартості товарів, а також спровокувати підвищений попит з боку споживачів".

