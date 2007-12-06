Нафтогаз відновлює роботу власної мережі АЗС

Харьков. 6 декабря. УНИАН. НАК ”Нафтогаз Украины” возобновляет свое присутствие на розничном рынке нефтепродуктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК ”Нафтогаз Украины”.

Согласно сообщению, компания ввела в эксплуатацию пять АЗС в Харьковской области – это первый шаг на пути создания полноценной собственной сети автозаправочных станций.

Мощность каждой АЗС, которые вошли в состав Дочерней компании ”Укргазвыдобування”, составляет 84 тыс. заправок автомобилей в год. Все нововведенные АЗС оборудованы современными двусторонними топливно-раздаточными колонками Scheidt&Bachmann MZ-6008, рассчитанными на четыре вида продуктов. Каждая колонка, в свою очередь, оборудована 8 пистолетами, всего на АЗС размещены по две такие колонки. Также на каждой АЗС размещено по одной двусторонней скоростной топливно-раздаточной колонке Scheidt&Bachmann MZ-800 HZ на один вид продукта, которая рассчитана на обслуживание автопоездов.

Благодаря введению в эксплуатацию новых АЗС Компания опять концентрирует в своей структуре полный цикл работ от поиска, добычи и переработки углеводородов до их непосредственной реализации конечному потребителю.

Как считают в компании, присутствие государственной компании на розничном рынке нефтепродуктов позволит экономическими методами влиять на формирование цен топлива и избегать кризисных явлений, связанных с дефицитом топлива.

Приоритетными регионами для дальнейшего развития сети АЗС являются Полтавщина и Харьковщина, что обусловлено тем, что здесь находится наибольшее предприятие компании по переработке углеводородов – Шебелинский ГПЗ.

Справка УНИАН. НАК ”Нафтогаз Украины” - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2006 году НАК ”Нафтогаз Украины” увеличил объемы добычи природного газа на 0,7%, или на 135 млн. куб. м, по сравнению с 2005 годом, до 19 млрд. 316,7 млн. куб. м. Были увеличены объемы добычи нефти и газового конденсата на 2,4%, или на 97,2 тыс. т, по сравнению с 2005 годом, до 4 млн. 99,4 тыс. т.