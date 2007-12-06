Створено холдинг Strabag.Ukraine

Харьков. 6 декабря. УНИАН. 5 декабря произошло заметное событие – в Киеве в отеле «Hyatt» австрийский концерн Strabag SE, украинская группа Александра ЯРОСЛАВСКОГО Development Construction Holding (DCH) и российская компания “Базовый элемент”, возглавляемая Олегом ДЕРИПАСКОЙ, подписали договор о создании строительного холдинга Strabag.Ukraine.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам главный управляющий директор концерна Strabag SE Ханс-Петер ХАЗЕЛЬШТАЙНЕР сегодня

Как передает корреспондент УНИАН, после подписания договора управляющий директор концерна Strabag SE Ханс-Петер ХАЗЕЛЬШТАЙНЕР сообщил журналистам, что Strabag.Ukraine будет заниматься строительством объектов транспортной инфраструктуры, мостов, тоннелей, дорог, объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также новых цементных заводов, и инвестировать средства в добычу нерудных активов, гравия, песка и щебня.

Начало работы холдинга и назначение его руководителя запланировано на начало 2008 года.

Х.-П. ХАЗЕЛЬШТАЙНЕР отметил, что, ориентировочно, в течение трех лет холдинг достигнет оборота в 1 млрд. евро, а количество сотрудников составит 205 тысяч.

Президент группы DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ сообщил, что три компании-учредители холдинга владеют равными долями в предприятии.

Он не уточнил планируемый объем инвестиций в проекты холдинга, отметив, что суммы инвестиций довольно значительные, «это будут цифры за миллиарды».

По словам А.ЯРОСЛАВСКОГО, холдинг будет реализовывать те проекты, которые начала возглавляемая им группа, в частности проект по строительству крупного офисного центра в Киеве. При этом планируется строительство дорог в Донецкой, Одесской и Харьковской областях. Он добавил, что «мы построим столько цементных заводов, сколько будет нужно».

Как отметил президент DCH, группа владеет карьерами по производству щебня и собирается заняться развитием карьеров и увеличить объемы добычи щебня. По его оценкам, емкость украинского рынка щебня составляет 40-45 млн. тонн.

Он добавил, что на сегодня DCH добывает около 6 млн. тонн щебня и намерена занять львиную долю рынка.

По данным Х.-П. ХАЗЕЛЬШТАЙНЕРА, холдинг будет участвовать во всех крупных проектах по строительству транспортной инфрастуктуры, в частности, холдинг собирается подать заявку на участие в тендерах «Укрзализныци”.

Председатель Наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег ДЕРИПАСКА считает, что каждая из компаний, создавших холдинг, могла бы самостоятельно добиться успеха в Украине, однако «для того, чтобы сделать вовремя, это будет проще сделать совместно. Для нас это долгосрочный союз».

Он также отметил, что компания «Базовый элемент» будет предоставлять инвестиции для реализации проектов холдинга.

По его мнению, «вопрос будущего - это вопрос концессий. Объединение компаний - тот инструмент, который будет реализовывать эти проекты».

Справка УНИАН. Development Construction Holding (DCH) - интеграционное объединение предприятий разных отраслей экономики, консолидирующее значительную часть активов бывшей Группы «УкрСиббанк». Активы Группы сосредоточены в промышленности, финансах, строительстве и смежных с ним отраслях.

Портфель реализуемых девелоперских проектов составляет более 1 млрд. долл.

В рамках подготовки к Евро-2012 Группа реализует инфраструктурный проект «Металлист-Сити» в Харькове, инвестирует средства в реконструкции аэропорта Харькова на условиях концессии.

Strabag SE - австрийский строительный концерн, выполняющий все виды работ в строительном секторе - от добычи сырья для производства строительных материалов до девелопмента проектов. Концерн включает 500 филиалов в 30 странах мира. На предприятиях компании работает около 60 тыс. сотрудников.

Годовой объем строительных работ составляет около 11 млрд. евро.

Группа «Базовый элемент» - диверсифицированная инвестиционная компания, созданная в 1997 году с активами в России и за рубежом. Основные активы Группы сосредоточены в энергетическом, машиностроительном, ресурсном, авиационном секторах, секторе финансовых услуг, строительстве и девелопменте.

Компания владеет 30% акций в австрийской компании Strabag и 9,99% акций немецкой строительной компании Hochtief.

В 2006 году консолидированная выручка предприятий Группы составила более 18 млрд. долл., рыночная стоимость активов оценивается в более 23 млрд. долл.

На предприятиях Группы работают 300 тыс. сотрудников. Предприятия Группы расположены в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке.