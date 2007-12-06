Добкін має вибачитися перед Фельдманом

Харків. 6 грудня. УНІАН. Дзержинський райсуд Харкова задовольнив солідарний позов народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА та Концерну «АВЕК і Ко» про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної (немайнової) шкоди до Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та Харківської міськради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі АТ «Концерн АВЕК і Ко», суд встановив, що інформація в статті «Антология предательств. Михаил ДОБКИН», яка була розміщена за підписом Харківського міського голови на офіційному сервері Харківської міськради, а також на сайті інтернет-газети «Обозреватель» 23 липня 2007 р., «не відповідає дійсності і плямує честь, гідність і ділову репутацію ФЕЛЬДМАНА О.Б. та Концерну АВЕК».

Згідно з рішенням суду відповідачі – Харківська міськрада та Харківський міський голова протягом 10 днів зобов’язані розмістити на офіційному сервері Харківської міськради і на сайті «Обозревателя» спростування статті «Антология предательств. Михаил ДОБКИН» за підписом Харківського міського голови, повідомили у прес-службі.