”Батьківщина” продовжить акцію на майдані Свободи

Харків. 6 грудня. УНІАН. Намети «Батьківщини» встановлені законно, і активісти цієї організації можуть продовжувати раніше розпочату акцію на майдані Свободи в центрі Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківської обласної організації ВО «Батьківщина», таке рішення, про те, що намети встановлені законно, ухвалив Апеляційний адміністративний суд Харківської області.

За інформацією прес-служби, Апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції про те, щоб залишити без розгляду позовні вимоги Харківської міськради щодо заборони встановлення наметового містечка на майдані Свободи.

Як повідомляв УНІАН, наметове містечко було встановлене на майдані Свободи активістами «Батьківщини» 23 листопада для збору підписів за створення парламентської слідчої комісії з перевірки діяльності влади Харкова.

За інформацією сайту Верховної ради України, 5 грудня в парламенті зареєстровано проект постанови створення такої комісії.