Партія регіонів проти перевиборів мера Харкова

Харків. 6 грудня. УНІАН. Партія регіонів не підтримуватиме перевибори мерів Києва і Харкова та запровадження імперативного мандату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю Радіо «Свобода» один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ.

Ці закони є серед дванадцяти першочергових, які має намір розглянути Коаліція демократичних сил ще до обрання прем’єр-міністра.

«Що стосується імперативного мандату, місцевого самоврядування, то ми свою позицію вже висловлювали. Ми не можемо втручатися у вибори. Якщо кияни або харків’яни обрали мера, то це їхнє право, а не обов’язок Верховної ради. Що стосується закону про імперативний мандат – це не європейська норма, її засудила Венеціанська комісія. По інших законах будемо дивитися» – сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Учора в парламенті зареєстрували законопроект щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів порушення Конституції та законодавства мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ, повідомляє сайт Радіо «Свободи».