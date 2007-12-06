Ляшко гадає, що ТСК наблизить перевибори мера

Харків. 6 грудня. УНІАН. Створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ сприятиме оголошенню дострокових виборів в Харкові, вважає один з авторів проекту відповідної постанови, народний депутат Олег ЛЯШКО (БЮТ).

У коментарі УНІАН О.ЛЯШКО зауважив, що, незважаючи на те, що відповідно до домовленостей між НУ-НС і БЮТ про те, що рішення про проведення дострокових виборів у Києві та Харкові має бути одним із першочергових у парламенті, однак законодавчий акт з цього приводу ще не напрацьований. Більше того, за словами депутата, керівники Харкова стверджують, що підстав для проведення дострокових виборів сьогодні немає.

“Я думаю, що якраз робота ТСК сприятиме якнайшвидшому прийняттю відповідних законодавчих змін, які дозволять провести дострокові вибори, в даному випадку мера Харкова”, - наголосив депутат.

Як нагадав О.ЛЯШКО, проект постанови передбачає, що перший звіт комісії має бути наданий через місяць її роботи. Однак, враховуючи кількість звернень жителів Харкова про порушення місцевої влади до ще нествореної комісії, звіт комісії може бути й раніше.

О.ЛЯШКО переконаний, що діяльність комісії підтвердить наявність підстав для проведення дострокових виборів мера Харкова. Він прогнозує, що комісія передасть зібрані матеріали у правоохоронні органи для подальшого реагування.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня у парламенті було зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції, законів України міським головою Харкова М.ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міської ради Г.КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними службових обов`язків.

Ініціаторами створення Тимчасової слідчої комісії ВР є народні депутати Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Микола КАТЕРИНЧУК (“Наша Україна – Народна самооборона”) та О.ЛЯШКО (БЮТ).