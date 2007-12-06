Лікарі радять Авакову побути вдома

Харків. 6 грудня. УНІАН. Лікарі радять голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ поки що не приступати до роботи.

Про це повідомляє персональний сайт губернатора.

А.АВАКОВ повернувся до Харкова після проходження медичного обстеження в Німеччині. За його словами, лікарі поки що не рекомендують йому приступати до роботи, тому деякий час він побуде вдома.

Губернатор подякував усім, хто підтримав його під час хвороби, інформує сайт.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією сайту 26 листопада, А.АВАКОВ був госпіталізований з приступом стенокардії. Приступ був купований, стан його здоров’я лікарі на той час розцінили як задовільний.