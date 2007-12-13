Салигін хоче зменшити свій орган

Харків. 13 грудня. УНІАН. "Я ініціюватиму скорочення числа депутатів Харківської облради до 75 чоловік", - заявив 13 грудня на зустрічі представників Харківської і Білгородської областей голова Харківської облради Василь Салигін. За його словами, зараз в облраді 150 депутатів, які представляють 7 політичних сил. Зменшення кількості депутатів дозволить зробити облраду більш працездатною.

Він також зазначив, що облрада нинішньої каденції за два роки провела 21 сесію, тоді як облрада минулої каденції за всі чотири роки своєї роботи - 20 сесій. Заступник голови Білгородської думи Олександр Скляров повідомив, що в думі 35 депутатів (в Білгородській області живе 1,5 млн.чол.), які представляють партію "Родина" (1 депутат), ЛДПР (2 депутати), Компартію Росії (4 депутати), всі інші - партію "Единая Россия". Для депутатських потреб на 2007 р. було виділено 90 тис.руб. на кожного депутата, на 2008 р. планується виділити по 150 тис.руб. Утримання думи обходиться в 64 млн.рублів на рік, в управлінні думи працює 74 чол.