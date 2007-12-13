Карасьов: причина в самій Тимошенко
Солдат не повинен мріяти про погони генерала
Харків. 13 грудня. УНІАН. Директор Інституту глобальних стратегій харків’янин Вадим КАРАСЬОВ вважає, що пряма чи опосередкована демонстрація Юлією ТИМОШЕНКО своїх президентських амбіцій є її головною помилкою.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів в рамках он лайн-конференції на сайті “Обозреватель”.
За словами В.КАРАСЬОВА, така поведінка Ю.ТИМОШЕНКО “напружує” всіх інших, які також мають президентські амбіції.
“В Україні проти сильного гравця грають усі”, - сказав він. В.КАРАСЬОВ вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО своїм виступом у Верховній Раді в день першого голосування за її кандидатуру на посаду прем’єр-міністра виказала свої “президентські наміри”. “Це був не виступ кандидата в прем’єр-міністри, а виступ кандидата в Президенти. Це її головна помилка. Це як в боксі, не треба відкриватися передчасно”, - сказав він.
На переконання політолога, українська політика на сьогодні структурується за двома полюсами: Ю.ТИМОШЕНКО та всі інші. В.КАРАСЬОВ також вважає помилкою те, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО, склад якого було оприлюднено в ЗМІ, “це не просто Кабінет міністрів, а особистий президентський кабінет Ю.ТИМОШЕНКО”.
В.КАРАСЬОВ вважає, що якщо уряд Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться, то він проіснує мінімум до середини 2008 року. “Надалі він нікому не буде потрібен - ні ЮЩЕНКУ, ні елітам, ні самій Юлі”,- додав він.
Коментуючи поведінку Блоку Литвина, В.КРАСЬОВ зазначив, що члени блоку поводять себе розумно, не втручаючись у ситуацію. “Вони чекають коли ЛИТВИН буде потрібен не тільки на біл-бордах, а конкретно”, - сказав він. На переконання В.КАРАСЬОВА, В.ЛИТВИНУ необхідно зберегти фракцію, виборця, отримати посади в парламенті і, можливо, в уряді.
”Йому необхідно інтегруватися в систему влади, в нинішній політичний режим, більш того, впливати на його остаточну ліпку”, - сказав він.