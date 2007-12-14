Благодійникам вручено нагороди

Харків. 14 грудня. УНІАН. Міжнародний благодійний «Фонд Олександра Фельдмана» (ФАФ) став переможцем першого Національного конкурсу «Благодійник року» в номінації «Благодійний фонд року».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, нагородження відбулося в четвер, 13 грудня, в рамках щорічного проекту Національної телерадіокомпанії України.

Фонд визнано кращим серед 36 благодійних організацій України. Переможцями конкурсу національного рівня стали 5 благодійників, які внесли найбільший внесок у вирішення соціальних проблем. Також журі конкурсу визначило кращих благодійників у кожній області України.

У повідомленні також наголошується, що дана оцінка діяльності Фонду є результатом 10-річної роботи, за час якої ФАФ направив на благодійні цілі близько 50 млн. грн., надав адресну допомогу більш ніж 37 тис. осіб і майже 4 тис. організацій. На сьогодні Міжнародний Благодійний фонд О.Фельдмана - одна з найбільших в Україні організацій, які працюють у сфері благодійності, меценатства, недержавної культурної і соціальної політики.

Засновник і голова Фонду, народний депутат України (фракція БЮТ) О.ФЕЛЬДМАН у зв`язку з цим зазначив: «Змінити світ на краще – непросте завдання, але не намагатися це робити – помилка, яку не можна вибачити».

Конкурс «Благодійник року» відбувся в Україні вперше, його метою є публічне визнання представників українського бізнесу за здійснення благодійної діяльності, направленої на вирішення актуальних суспільних проблем.

Довідка УНІАН. Основними напрямами діяльності Міжнародного благодійного фонду О.ФЕЛЬДМАНА, який був створений 1997 р., є: турбота про молоде покоління, сприяння розвитку науки і культури, сприяння збереженню історичної пам`яті і духовності, формування толерантності в міжнаціональних відносинах; підтримка соціально незахищених верств населення, допомога в їх соціальній реабілітації тощо.

За десять років Фонд виділив на благодійні проекти близько 50 млн. грн, зокрема, на освітні програми – 5 878 602 грн., на культурні проекти – 6 595 299 грн., на підтримку дитячого спорту – 3 270 443 грн., на охорону здоров`я – 3 270 443 грн. тощо. У 2007 році Фонд виділив на благодійні цілі 11 831 425 грн.