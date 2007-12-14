Хтось копає під губернатора?

Харків. 14 грудня. УНІАН. «Є інформація, що готується фальсифікація історії хвороби керівника області».

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА.

заявив на прес-конференції у п`ятницю.

«Наскільки мені відомо, вже підготовлені підроблені документи, що свідчать про наявність в крові керівника області якихось вірусів і інфекцій. Сфабриковані довідки поліклініки Інституту терапії імені Любові Малої планується розмістити в Інтернеті», - сказав С.СТОРОЖЕНКО на прес-конференції.

Він попросив журналістів не піддаватися на цю провокацію, а також повідомив, що Арсен АВАКОВ найближчим понеділком планує взяти участь у засіданні колегії обласної державної адміністрації.

С.СТОРОЖЕНКО продемонстрував представникам ЗМІ медичну довідку від 29 листопада 2007 року, підписану директором Інституту загальної і невідкладної хірургії Валерієм БОЙКОМ, яка була частиною пакету документів, необхідних для проходження медичного обстеження в Німеччині і яка свідчить про відсутність в крові А.АВАКОВА яких-небудь небезпечних вірусів та інфекцій.