На «Турбоатомі» зірвано збори акціонерів

Харьков. 18 декабря. УНИАН. ОАО «Турбоатом» не смогло провести запланированное на 15 декабря т.г. внеочередное собрание акционеров компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общества.

«Из-за отсутствия реестра мы не смогли провести общее собрание», - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в повестке дня собрания был запланирован отчет гендиректора общества о финансово-хозяйственной деятельности «Турбоатома» за 9 месяцев, а также отчет главы Наблюдательного совета компании.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря «Турбоатом» заявил об отказе регистратора ООО «Реестр Холдинг» выдать реестр для проведения собрания акционеров, запланированного на 15 декабря. По данным компании, в адрес ОАО «Турбоатом» пришёл официальный отказ ООО «Реестр Холдинг» на выдачу реестра собственников акций «Турбоатома» для проведения внеочередного собрания акционеров.

Согласно сообщению, в своём письме регистратор ссылается на определение Ленинского районного суда г. Днепропетровска от 17 августа 2007 г. №20-176/07, которое запрещает ООО «Реестр Холдинг» предоставлять дирекции ОАО «Турбоатом», акционерам, а также каким-либо другим лицам реестр собственников именных ценных бумаг ОАО «Турбоатом» в любой форме.

По мнению дирекции «Турбоатома», подобные действия «Реестр Холдинга» нарушают права более 7 тысяч акционеров предприятия.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром». «Сварог Эссет Мэнеджмент», связываемая с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».