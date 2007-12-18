Юлія Тимошенко – новий прем’єр-міністр України
11:43, 18 грудня 2007Харьків
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За неї проголосували 226 депутатів
Харків. 18 грудня. УНІАН. Новим прем’єр-міністром України стала Юлія ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні парламент затвердив її на посаді керівника українського уряду.
За Ю.ТИМОШЕНКО проголосували 226 депутатів від фракцій БЮТ та НУ-НС (156 і 70 відповідно). Утримався депутат Іван ПЛЮЩ (НУ-НС). Не голосував Іван СПОДАРЕНКО (НУ-НС), який перебуває у реанімації.
Депутати від коаліції такий результат зустріли оплесками.
Голосування проходило у новий для українського парламенту спосіб – шляхом підняття рук.
Не брали участі у голосуванні фракції Партії регіоні, Компартії та Блоку Литвина.
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