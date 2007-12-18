”Регіонали” злякались Тимошенко

Харків. 18 грудня. УНІАН. Обрання Юлії Тимошенко прем`єр-міністром України підсилить нападки на міську владу Харкова.

Про це 18 грудня заявив агенції "SQ" народний депутат, харків`янин (фракція Партії регіонів) Дмитро Шенцев.

За його словами, обрання Ю.Тимошенко підсилить адмінресурс сил, що виступають за перевибори харківського міського голови і секретаря міськради. "Ми не віддамо на поталу нашу міську владу, у нас сильна і згуртована фракція на відміну від т.з. "демократичної" коаліції, і на їх дії ми будимо реагувати жорстко і оперативно", - заявив Д.Шенцев.