Завального звинувачують у вбивстві Кушнарьова з необережності

Харків. 18 грудня. УНІАН. Розслідування вбивства Євгена Кушнарьова закінчено. Звинувачення Завальному висунули за двома статтями.

Слідство у справі про вбивство Євгена Кушнарьова закінчено. Як повідомив в інтерв`ю «Медіапорту» прокурор Харківської області Василь Синчук, слідство готове висунути звинувачення Дмитру Завальному, одному з учасників полювання, на якому був смертельно поранений Є.Кушнарьов.

В.Синчук, прокурор Харківської області: «То вже інша справа, як буде звинувачений знайомитися з матеріалами справи. Чи буде дозволяти стан здоров`я йому знайомитися зі станом справи, представники чи потерпілі ознайомляться зі справою... Факт в тому, що всі слідчі дії, які необхідні було для того, щоб встановити об`єктивну істину по справі, нами виконано».

За словами В.Синчука, прокуратура висуне Д.Завальному звинувачення за двома статтями: вбивство з необережності і незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї.