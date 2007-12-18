Карасьов: Харкову треба мати більш гідних очільників

Київ. 18 грудня. УНІАН. Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що зараз є політичні підстави для переобрання мерів Києва та Харкова.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами політолога, можливості для цього є, зокрема, є політичні передумови, однак ще не сформовані правові.

Як харків’янин В.КАРАСЬОВ зазначив, що “Харкову як одному з наукових, культурних центрів України треба мати більш гідних очільників, ніж нинішні”. “Владу потрібно міняти”, – додав він.

Політолог не уточнив, хто може стати новим мером Харкова у разі проведення дострокових виборів, і зазначив, що гідних кандидатур на цю посаду цілком достатньо.