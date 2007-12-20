Центр Харкова залишився без електрики

Харків. 20 грудня. УНІАН. Внаслідок аварії в електромережі залишилася без електропостачання значна частина центру Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, близько 11-ї години стався розрив високовольтного електрокабеля, що призвело до знеструмлення 11 підстанцій міста.

Внаслідок цього без енергопостачання залишилися райони, прилеглі до вулиць Гоголя, Скрипника, Чернишевської, Гіршмана.

На об’єкти для ремонту виїхали спеціальні бригади.