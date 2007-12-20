«Корреспондент»: Добкін – «Оратор року» і новий «губернатор» області

Харків. 20 грудня. УНІАН. Мера Харкова Михайла Добкіна всеукраїнський журнал «Корреспондент» назвав «Оратором року», одночасно призначивши його харківським «губернатором».

«Оратором року став Михайло Добкін. Спроба харківського губернатора записати звернення до городян подарувала декілька днів радості всім українцям, які мають Інтернет, практично паралізувавши на декілька днів роботу офісів у всіх великих містах країни», - пише видання.

Особистістю року «Корреспондент» називає Юлію Тимошенко. Арсенія Яценюка журнал назвав «Відкриттям року», а «Улюбленцем долі року», «який волею випадку став бажаним приятелем для найбільших політичних гравців» став Володимир Литвин.

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