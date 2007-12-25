До кінця року зберігатиметься морозна погода

Харків. 25 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові протягом дня буде переважно пасмурна погода без осадків. Температура вранці -2 -4 град. морозу, вдень від -1 до -3.

В цілому по Україні очікується хмарна погода, без опадів. У західній половині місцями туман, паморозь, на Хмельниччині складні відкладення ожеледі та паморозі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважатиме південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, на Прикарпатті та Луганщині 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу; у Криму та Приазов`ї вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.

26-27 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, 26 грудня у західних областях 7-12°, на сході країни до 15° морозу; вдень 0-5° морозу, у південній частині та місцями у прикарпатському регіоні 1-4° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі та вдень 2-7° тепла.

28-29 грудня - без істотних опадів, лише 28 грудня в Криму та Приазов`ї невеликі опади. Температура вночі 4-9° морозу, у західних та місцями у східних областях 7-12°, в Карпатах до 15° морозу; вдень 1-7° морозу, на Закарпатті близько 0°; в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла.

30-31 грудня місцями очікується невеликий сніг (у західних областях повсюди). Температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу; в Карпатах вночі 8-14°, вдень 3-8° морозу; в Криму вночі 1-6° морозу, вдень 0-4° тепла.

1-2 січня в Україні, крім південної частини, часом невеликий сніг; 3 січня переважно без опадів. Температура суттєво не зміниться.

У Києві та області у вівторок опади не очікуються. Місцями по області туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу; по області вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

26-27 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

28-29 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу.