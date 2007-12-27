Завальний не визнає себе винним

Київ. 26 грудня. УНІАН. Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ, якого звинувачують у вбивстві Євгена Кушнарьова через необережність, не визнав своєї вини і заявив про відвід слідчого, повідомляє телеканал НТН.

За словами адвоката Володимира ОЛЕВСЬКОГО, підставою стало те, що слідство не повідомило його та його підзахисного про проведення експертиз. Натомість до участі у дізнанні залучало представника постраждалих – адвоката дітей Є.Кушнарьова.

Як повідомлялося, 19 грудня ц. р. Д.ЗАВАЛЬНОМУ висунули звинувачення за двома статтями: необережне вбивство та незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї.

За словами адвоката, «те, що це рикошет, безумовно, це визначено. У цьому плані є достатньо серйозні експертизи. У цьому немає сумніву. Але саме тому, що в цьому немає сумніву, ЗАВАЛЬНИЙ повинен бути не винним. І ось це направлення його до суду, це просто звітність. Звітність, яка, ймовірно, досягається не випадково до кінця річного терміну, оскільки особи, які займаються розслідуванням справи в прокуратурі, так само як і я, виховувалися і виросли за радянської влади, і слово звітність для них не пустий звук до якої-небудь дати».

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності».

Згідно з офіційною інформацією прокурора області Василя СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливського карабіна, який здійснив помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ.