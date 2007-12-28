Салигін розпочав виборчу кампанію на посаду мера Харкова - експерти

Харків. 28 грудня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН розпочав виборчу кампанію на посаду мера Харкова.

Таку точку зору висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи ситуацію в столиці Слобожанщини.

«Останні дії і заяви голови харківської облради Василя САЛИГІНА свідчать про те, що він розпочав активну виборчу кампанію на посаду мера міста Харкова, - сказав експерт. - Схоже, що до місцевих регіоналів нарешті дійшло, що на дострокових виборах міра Харкова потрібно ставити не на Михайла ДОБКІНА, що остаточно дискредитував себе, а на когось іншого».

При цьому О.ГОЛОБУЦЬКИЙ висловив здивування вибором кандидата від Партії регіонів, оскільки, на його думку, рейтинг В.САЛИГІНА на Харківщині невисокий.

«Харківські регіонали просто розчулюють. За наявності набагато перспективніших і розкручених кандидатур вони чомусь зупинилися саме на В. САЛИГІНІ - людині, антирейтинг якої гранично близький до аналогічних показників ДОБКІНА і КЕРНЕСА».