Салигін розпочав виборчу кампанію на посаду мера Харкова - експерти
Вони вважають вибір регіоналів невдалим
Харків. 28 грудня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН розпочав виборчу кампанію на посаду мера Харкова.
Таку точку зору висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи ситуацію в столиці Слобожанщини.
«Останні дії і заяви голови харківської облради Василя САЛИГІНА свідчать про те, що він розпочав активну виборчу кампанію на посаду мера міста Харкова, - сказав експерт. - Схоже, що до місцевих регіоналів нарешті дійшло, що на дострокових виборах міра Харкова потрібно ставити не на Михайла ДОБКІНА, що остаточно дискредитував себе, а на когось іншого».
При цьому О.ГОЛОБУЦЬКИЙ висловив здивування вибором кандидата від Партії регіонів, оскільки, на його думку, рейтинг В.САЛИГІНА на Харківщині невисокий.
«Харківські регіонали просто розчулюють. За наявності набагато перспективніших і розкручених кандидатур вони чомусь зупинилися саме на В. САЛИГІНІ - людині, антирейтинг якої гранично близький до аналогічних показників ДОБКІНА і КЕРНЕСА».