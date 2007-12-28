Уряд обіцяє аеропортам 1 млрд. грн.

Харків. 28 грудня. УНІАН. Один з найстаріших в Україні аеропортів, який потребує серйозної реконструкції, зокрема й у зв’язку з підготовкою до Євро-2012, може отримати фінансову допомогу від уряду.

Проектом державного бюджету на 2008 рік передбачається спрямувати більш як 1 млрд. грн. на будівництво і реконструкцію аеропортів країни.

Текст законопроекту «Про державний бюджет України і внесення змін до деяких законодавчих актів України» розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, на будівництво, реконструкцію і ремонт аеропортів державної і комунальної власності передбачено виділити наступного року 1 млрд. 008 млн. 430 тис. грн.