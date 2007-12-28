Аваков знає, хто «підніме» Харків

Харків. 28 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що сьогодні Харків дуже занедбаний, і вивести місто з такого стану зможе людина з якостями сильного господарника.

Свою точку зору на проблему губернатор висловив сьогодні на підсумковій прес-конференції в прес-центрі «Майдан Свободи».

«Без сумнівів, харків’янам потрібнен мер-політик, але не «оратор». Політик, який займається господарством міста. Сьогодні господарство міста знаходиться в такому важкому стані, що я, наприклад, при всьому своєму досвіді адміністративної роботи і глибокому знанні процесу, не взявся б бути мером. Зараз це - висока відповідальність», - сказав А.АВАКОВ і додав, що ситуація вимагає «засукати рукави і працювати».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання можливих кандидатур, А.АВАКОВ сказав: «Зі всього спектру можливих кандидатів на цю посаду і моїх знань про кандидатів я для себе виніс думку про те, що Олександр ФЕЛЬДМАН (народний депутат від БЮТ – УНІАН) був би хорошим мером для харків’ян».

На думку губернатора, можливий претендент на посаду мера має бути людиною, здатною принести користь Харкову і харків’янам, яка «не думатиме про те, як приростити свій капітал і збагатитися, а про те, як увійти в історію Харкова мером, який дуже багато зробив для міста».

При цьому А.АВАКОВ зазначив, що він знайомий з деякими програмами, які готовий запропонувати О.ФЕЛЬДМАН і які, на його думку, вкрай необхідні Харкову.

«За підсумками аналізу цих програм я бачу, - сказав А.АВАКОВ, - що Олександр ФЕЛЬДМАН - оптимальна кандидатура на посаду Харківського міського голови».

Водночас губернатор вважає, що вибори у Харкові ще не оголошені, а його позиція - це лише окрема думка одного мешканця півторамільйонного міста.

Наступному ж меру губернатор пророкує важку роботу: «Кожна людина, яка візьметься за це, повинна знати - робота буде важкою. Це не на параді ходити, а засукати рукави і працювати. Таким має бути справжній мер».

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня А.АВАКОВ подав до Верховної ради України документи на проведення дострокових виборів Харківського міського голови і міської ради Харкова.

27 грудня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловилася за проведення перевиборів мера Харкова. Про це вона сказала у прямому ефірі телеканалу «1+1», відповідаючи на запитання журналістів у програмі Ганни БЕЗУЛИК «Я так думаю» стосовно можливості перевиборів у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ситуації і в столиці, і в Харкові схожі. Спочатку перевибори мають пройти у Києві, оскільки є тверді зобов’язання коаліції – «це буде перший корок», і для цього, сказала вона, необхідно зробити певні зміни в законодавстві, а потім те саме буде зроблено і в Харкові.

«Далі буде місто Харків, з такою ж важкою ситуацією, як і в місті Києві».

Говорячи про столицю, Ю.ТИМОШЕНКО додала: «Я думаю, що в найближчі місяці мер міста Києва, як мріють всі кияни, все ж таки злетить у космос і буде нам звідти посилати привіти».