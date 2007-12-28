Тимошенко обіцяє перевибори у Харкові

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловилася за проведення перевиборів мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала 27 грудня у прямому ефірі телеканалу «1+1», відповідаючи на запитання журналістів у програмі Ганни БЕЗУЛИК «Я так думаю» стосовно можливості перевиборів у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ситуації і в столиці, і в Харкові схожі. Спочатку перевибори мають пройти в Києві, оскільки є тверді зобов’язання коаліції – «це буде перший корок», і для цього, сказала вона, необхідно зробити певні зміни в законодавстві, а потім те саме буде зроблено і в Харкові.

«Далі буде місто Харків, з такою ж важкою ситуацією, як і в місті Києві».

Говорячи про столицю, Ю.ТИМОШЕНКО додала: «Я думаю, що в найближчі місяці мер міста Києва, як мріють всі кияни, все ж таки злетить у космос і буде нам звідти посилати привіти».

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ подав до Верховної ради України документи на проведення позачергових виборів Харківського міського голови і міської ради Харкова.