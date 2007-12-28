Сесія міськради – 30 грудня

Харків. 28 грудня. УНІАН. Друге пленарне засідання 17-ї сесії Харківської міськради V скликання відбудеться 30 грудня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, на порядок денний сесії виноситься 17 питань.

Депутати обговорять, зокрема, питання бюджету на 2008 рік, програму економічного та соціального розвитку Харкова на наступний рік, а також фінансування різних міських програм.