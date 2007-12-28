Сесія міськради – 30 грудня
16:36, 28 грудня 2007Харьків
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Одне з головних питань - бюджет
Харків. 28 грудня. УНІАН. Друге пленарне засідання 17-ї сесії Харківської міськради V скликання відбудеться 30 грудня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, на порядок денний сесії виноситься 17 питань.
Депутати обговорять, зокрема, питання бюджету на 2008 рік, програму економічного та соціального розвитку Харкова на наступний рік, а також фінансування різних міських програм.
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