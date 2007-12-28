Харків. 28 грудня. УНІАН. Мороз до – 16 градусів очікується в Харкові у новорічну ніч.

Як повідомила агенції "SQ" керівник групи метеопрогнозів Харківського обласного центру гідрометеорології Євгенія Ляшенко, погода визначатиметься антициклоном із Сибіру. У зв`язку з цим, за прогнозом обласного гідрометеоцентра, вночі 1 січня опадів не очікується, температура - 11-16 градусів морозу.