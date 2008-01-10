Відкрито «гарячу» лінію з питань пенсій

Харків. 10 січня. УНІАН. В області відкрито «гарячу» лінію з питань пенсійного забезпечення.

Про це повідомив начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктор ПУГАЧОВ.

Телефони лінії: 715-75-75, 758-13-53.

«Гаряча» лінія з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших категорій громадян - 705-10-62.

«Гаряча» лінія по роботі з платниками та сплаті внесків - 705-17-73, 705-17-75.

Для надання консультацій населенню з питань пенсійного забезпечення Міністерство праці та соціальної політики України відкрило «гарячу» телефонну лінію: 8-800-500-39-20. Для мешканців усіх регіонів України дзвінки на лінію є безкоштовними. Інформаційна лінія працює в робочі дні з 9.00 до 18.00.

Інформація прес-служби ОДА.