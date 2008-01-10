Міліція вилучила у харків’янина зброю
10:55, 10 січня 2008Харьків
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Пістолет і гранату
Харків. 10 січня. УНІАН. У місті Харкові оперативниками затримано 47-річного місцевого жителя у якого вилучено пістолет ТТ, 26 патронів до нього та гранату РГ-33 часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Всього за добу за незаконне зберігання зброї правоохоронці затримали 44 особи. У правопорушників вилучено гвинтівку, три пістолети, три обрізи мисливських рушниць, 11 одиниць саморобної вогнепальної зброї, дві гранати, 1,2 кілограма вибухівки та 808 набоїв.
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