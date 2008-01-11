На старий Новий рік суттєво потеплішає

Харків. 11 січня. УНІАН. У передсвяткові староноворчіні днів Харківській області очікується потепління.

За прогнозом місцевих синоптиків, у суботу на Харківщині буде хмарно з проясненням, без істотних опадів, на дорогах подекуди місцями ожеледь, вітер південний 5-10 м/сек.

Температура по області вночі 14°-19° морозу, вдень – 4°-9° нижче нуля. У Харкові вночі мінус 14°-16°, вдень – 5°-7° морозу.

У неділю, 13 січня: вночі мінус 10°-15°, вдень –3° + 2°. Місцями хмарно, без опадів, вітер південно-східний 5-10 м/сек.

У понеділок, 14 січня: вночі 5°-10° морозу, вдень –3° + 2°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, погода по Україні у суботу, 12 січня:

У західних та Одеській областях вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 15-20°, вдень 5-10° морозу; на крайньому заході країни та Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, на Прикарпатті, в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, передгір`ї та степовій частині Криму 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу.

13-14 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, слабка ожеледь; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 10-12° морозу (у Дніпропетровській, Запорізькій та східних областях 13 січня 8-14° морозу, на крайньому сході до 17°; 14 січня 5-10°, на Луганщині до 14° морозу); вдень від 3° морозу до 2° тепла, (13 січня у східних областях 1-6° морозу), в Криму, південних (крім Запорізької) та місцями в західних областях 3-8° тепла.

15-16 січня на території нашої країни без істотних опадів. Температура у східній частині та місцями на Прикарпатті вночі 7-13°, вдень 0-6° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, на крайньому заході країни, у Криму та на узбережжі морів до 7° тепла.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5°, вдень 1-3° морозу; по області вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу.

13-14 січня у столиці та столичному регіоні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, слабка ожеледь; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

15-16 січня Без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.