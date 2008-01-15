Новини фондового ринку в on-line режимі
Проект УНІАН та банку Concorde Capital
Харків. Сьогодні стартував спільний проект агентства УНІАН та інвестиційного банку Concorde Capital “УНІАН – Фондовий ринок” англійською мовою.
Цей проект передбачає надання новин фондового ринку в on-line режимі у відкритому доступі, а також адресну розсилку щоденного інформаційного бюлетеня англійською мовою.
Метою проекту є оперативне інформування світової інвестиційної спільноти, авторитетних міжнародних засобів масової інформації та учасників фондового ринку різних країн про український фондовий ринок, зміни макроекономічної ситуації в Україні, висвітлення корпоративних стосунків, процесів приватизації і внесення змін до чинного законодавства. Проект також міститиме професійні коментарі учасників фондового ринку.